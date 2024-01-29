Главную песню к фильму «Онегин» написал Леонид Агутин

Нам очень повезло, что Леонид выбрал нас. Мы ему показали фильм, и буквально за несколько недель он написал нам песню, невероятный хит, потому что вдохновился нашим кино. Мы очень рады, что нам так повезло и что Леонид теперь имеет отношение к этой картине.