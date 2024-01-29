Киностудия Blumhouse откроет выставку ужасов в отеле из «Сияния»

«В культовом отеле Колорадо теперь появится новое место веселья и страха для гостей со всего мира, которое будет стимулировать туризм и укреплять нашу экономику. Я с нетерпением жду возможности увидеть выставку и рад, что наша администрация может помочь сделать это возможным», — высказался губернатор Колорадо Джаред Полис.