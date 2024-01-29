Киностудия Blumhouse откроет выставку ужасов в отеле из «Сияния»
В комплексе Stanley Hotel Estes Park, который располагается в штате Колорадо, на площади более 900 квадратных метров разместится выставка киностудии Blumhouse.
На экспозиции будет собран реквизит из разных хорроров, сообщает The Hollywood Reporter.
«В культовом отеле Колорадо теперь появится новое место веселья и страха для гостей со всего мира, которое будет стимулировать туризм и укреплять нашу экономику. Я с нетерпением жду возможности увидеть выставку и рад, что наша администрация может помочь сделать это возможным», — высказался губернатор Колорадо Джаред Полис.
Отель Stanley стал местом действия романа Стивена Кинга «Сияние» — одного из самых известных хорров 20 века.
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