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Киностудия Blumhouse откроет выставку ужасов в отеле из «Сияния»

В комплексе Stanley Hotel Estes Park, который располагается в штате Колорадо, на площади более 900 квадратных метров разместится выставка киностудии Blumhouse.

Киностудия Blumhouse откроет выставку ужасов в отеле из «Сияния»
© Кадр из фильма «Сияние»

На экспозиции будет собран реквизит из разных хорроров, сообщает The Hollywood Reporter.

«В культовом отеле Колорадо теперь появится новое место веселья и страха для гостей со всего мира, которое будет стимулировать туризм и укреплять нашу экономику. Я с нетерпением жду возможности увидеть выставку и рад, что наша администрация может помочь сделать это возможным», — высказался губернатор Колорадо Джаред Полис.

Отель Stanley стал местом действия романа Стивена Кинга «Сияние» — одного из самых известных хорров 20 века.

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