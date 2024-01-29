«‎Бедные смеются, богатые плачут» выйдут на ТНТ 12 февраля

"Бедные смеются, богатые плачут" - это история о социальной разобщенности представителей разных социальных слоев, о том, как на людей влияют большие деньги и с ними большие искушения или, наоборот, их полное отсутствие. Все образы героев собирательные, часть историй взята из происходящего "здесь и сейчас" .

Главная героиня - девушка Катя, скрываясь от проблем, которые ей "подкинул" родной брат, устраивается на работу с проживанием в особняке на Рублевке. В огромном поместье, за высоким забором, олигарх Сергей собирает под одной крышей всю семью - свою настоящую - третью по счету - жену и их совместных детей, а также двух бывших жен и детей от прежних браков, чтобы объявить им, что он смертельно болен и "жить осталось недолго". Бывшие жены уже мысленно делят наследство, Катя сближается со старшим сыном владельца особняка Мишей, который выдает себя за сотрудника усадьбы. Его старшая дочь Оля, остро переживающая вынужденное возвращение в Москву из теплой страны, находит поддержку в лице своего нового водителя. А многочисленный обслуживающий персонал не только наблюдает за жизнью удивительно богатых людей, чьи сумки стоят так же, как их ипотеки, но и не остается в стороне от множества интриг.