Режиссер назвал способ повысить качество российских фильмов

Для повышения качества российских фильмов необходимо больше бюджетных средств, считает режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский. В беседе с НСН он указал, что даже самые лучшие фильмы сегодня практически не окупаются.

Прилив бюджета даст возможность новым людям участвовать в кинопроизводстве, делать свои фильмы, это очень хорошо. В существующей ситуации это правильный подход. <...> Чем больше бюджет, тем больше кинофильмов и потенциальных возможностей снимать хорошее кино, — подчеркнул Войтинский.

Он пояснил, что текущая ситуация в российском кинопрокате связана не столько с желанием аудитории смотреть отечественные фильмы, сколько именно с бюджетным финансированием. По словам режиссера, даже самые лучшие фильмы с трудом выходят в плюс по сборам, поэтому снимать кино можно только с привлечением средств госбюджета.