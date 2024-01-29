Опубликован новый трейлер второго сезона сериала «Хало»

По сюжету в мире будущего человечество воюет с союзом инопланетных рас. Чтобы одержать победу, основная надежда возлагается на отряд модифицированных бойцов под руководством Мастера Чифа Джона-117, которого играет канадский актер Пабло Шрайбер, сообщает Film.Ru.