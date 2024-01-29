Опубликован новый трейлер второго сезона сериала «Хало»
Стрим-сервис Paramount+ представил новый трейлер второго сезона сериала «Хало», в основу которого легла одноименная видеоигра.
По сюжету в мире будущего человечество воюет с союзом инопланетных рас. Чтобы одержать победу, основная надежда возлагается на отряд модифицированных бойцов под руководством Мастера Чифа Джона-117, которого играет канадский актер Пабло Шрайбер, сообщает Film.Ru.
Продюсером киноленты выступает голливудский режиссер Стивен Спилберг, а шоураннером проекта назначен Дэвид Уинер, работавший над сериалом «Бойтесь ходячих мертвецов».
Премьера второго сезона сериала «Хало» состоится 8 февраля.
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