Актриса Дина Корзун заявила, что западные санкции помогли российскому кино

«Залы полны, люди смотрят. У нас снимают очень хорошо и качественно. Мы научились это делать. У нас замечательные артисты, и есть профессионалы в каждой сфере кинопроизводства. Санкции нас мобилизуют. Вроде, весь мир против нас, а мы становимся только лучше, крепче, профессиональнее. Так что все на пользу, все во благо», — подчеркнула Корзун.