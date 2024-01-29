Фото: начались съемки российской комедии о мести и опасности желаний
Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съемок комедийного сериала "Карта желаний".
Главная героиня - 30-летняя Олеся, чьи желания вдруг начинают исполняться. Беда в том, что она как раз на эмоциях загадала месть для своих друзей и знакомых. Самое суровое наказание ждёт, конечно, жениха, так что теперь ей надо предотвратить катастрофу.
В ролях: Надежда Лумпова, Дарья Руденок, Илья Лыков, Ольга Кузьмина, Денис Власенко, Андрей Пынзару, Ольга Хохлова и другие.
Режиссер-постановщик - Оксана Мафагел.
Планируется 8 серий примерно по 25 минут каждая. Возрастной рейтинг - 18+.