Начались съемки российской комедии о мести и опасности желаний

Главная героиня - 30-летняя Олеся, чьи желания вдруг начинают исполняться. Беда в том, что она как раз на эмоциях загадала месть для своих друзей и знакомых. Самое суровое наказание ждёт, конечно, жениха, так что теперь ей надо предотвратить катастрофу.