Шахназаров оценил вероятность замены людей в кино искусственным интеллектом

Я надеюсь, что не доживу до этого времени. В принципе, конечно, все возможно. Мы стараемся отслеживать все современные технологии по всем иностранным разработкам, которые существуют. У нас даже есть свой внутренний дайджест по ним, — уточнил Шахназаров.