Каким получился фильм "Панические атаки" Ивана И. Твердовского

Режиссер Иван И. Твердовский снял свой самый сложный, спорный, впечатляюще оркестрованный, депрессивный фильм. Он взывает к зрительскому соразмышлению, он испытывает зрителя на терпимость, он оставляет неотвеченными вопросы, о которых в наши неспокойные дни страшно даже думать. Он - о состоянии души нашего современника. В этом смысле его название "Панические атаки" кажется всеобъемлющим, не оставляющим места для иных эмоций.

© "Панические атаки"

Паническим атакам подвержена Вика, 18-летняя жительница северного поселка Никель (ее играет Елена Тронина). По фильму, здесь всегда морозно, уныло торчат вертикали заводских труб, перечеркивающие небо черными дымовыми хвостами, здесь верят в мистику, в Сатану, в заговоры. От порчи Вику пытается излечить местная знахарка, но вызывает только новый приступ кликушества. Окружение - захламленные пестрым барахлом тесные квартирки, вечная полумгла, хмурые, затравленные взгляды. О современности напоминает только плоский телевизор, но и он - окно в тот же Никель с его экологическим неблагополучием.

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Ритм фильма заторможенный, как в мучительном сне. Люди передвигаются в кадре, словно застрявшие в смоле мухи. Оператор берет в основном общие, статичные, очень долгие планы; в сочетании со старым форматом кадра 4:3 они создают непреходящее ощущение клаустрофобии. Вика в постоянной панике - ей тесно, все давит, не дает дышать, она рвется наружу, куда угодно. Ближе всего соседняя Норвегия, там живет ее сестра, почему бы не туда? Но мать против: а она с кем останется?! И Вика бежит, прихватив меховую шубу подружки, на попутной машине, которой рулит знакомый воздыхатель Никита (Сергей Двойников).

Тревога, нечто недоступное разуму и ему враждебное, будет постоянно витать над здешним бытом

Сюжет этой человеческой трагедии развивается, как ни удивительно, в параллель комедии "Хочу в тюрьму" Аллы Суриковой. Там герой, сбежав из СССР от суда и следствия, делает все, чтобы насладиться безопасностью и комфортом голландской тюрьмы. Случайно или намеренно, но Твердовский практически цитирует ее в эпизоде, где заключенные норвежской кутузки вместо того, чтобы набираться духовности там, где небо в клеточку, в просторном тюремном дворе азартно режутся в баскетбол. Но несопоставим способ, которым Вика проникает в этот метафорический рай, о коем мечтали чеховские сестры: "Мы отдохнем! Мы отдохнем!.." И цена эрзац-счастья другая - не какое-нибудь безобидное жульничество, а реальные человеческие жертвы, на которые Вика пошла с хладнокровием зомби. И никакого тебе комплекса Раскольникова. Здесь один из вопросов, которыми задаешься, выходя из зала. В отличие от безоблачно счастливой к финалу героини. Здесь проглядывает квинтэссенция характера человека и привычного ему социума.

В фильме множество обертонов, любой из кадров несет подводные смыслы. Выразителен цвет: даже то, что Вика - блондинка, в тусклом свете первой части фильма выбивает ее из ряда вон, она выглядит чужой. Зато финальные кадры достигнутой нирваны залиты ослепительным светом, здесь все незамутненно бело, включая наушники, в которых героиня наслаждается обретенной гармонией. Неряшливая, вульгарная пестрота ее обиталища в Никеле сменяется успокоительным сиянием безмятежности, и на финальных титрах впервые зазвучит умиротворяющий Бах.

Все остальное течение фильма сопровождалось тревожными, режущими слух и душу, вселяющими неясный ужас звуками - не то размеренные удары планетарного молота, не то гулкий рык Сатаны, до которого в одной из сцен пытаются докричаться герои. Их источник останется загадкой, хотя в моногородке, где градообразующее предприятие - скважина в бездну, чего только не услышишь. Но преследующая нас тревога, нечто нечеловеческое, недоступное разуму и ему враждебное, будет постоянно витать над здешним бытом, вырастая до образа смутного времени.

Фильм смотреть трудно, и здесь одна из проблем авторов, отважно вовлекающих зрителей в иные измерения, ритмы и ауру. Они надеются, что за ними охотно пойдут в эти знакомые до боли будни, и "фабрика грез" легко переплавится в зеркало, нещадно увеличивающее морщины и ссадины, заставит ужаснуться и думать. Твердовский-младший - из самых отважных. Свой фильм "Конференция" он начинал кадром, где уборщица бесконечно долго выметала мусор из-под кресел зрительного зала. Первый кадр "Панических атак" длится несколько минут, и в нем практически ничего не происходит. Планы статичны, почти неподвижны. Режиссеру нужно, чтобы мы не только умом, но и всем существом погрузились в эту заторможенную жизнь и приняли бы клаустрофобию героини как свою. Много ли найдется терпеливых - покажет прокат.

То, как изъясняются персонажи - тоже загадка: они издают звуки, смысл долетает редко, диалоги впору снабжать субтитрами. Актеров не учили дикции? Нет денег на работу со звуком? Или это такой замысел?