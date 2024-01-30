Крис Рок выступит режиссером ремейка «Еще по одной»

Американский комик и актер Крис Рок вместе с продакшн-компаниями Appian Way и Makeready снимет англоязычную адаптацию оскароносной датской комедийной драмы «Еще по одной» режиссера Томаса Винтерберга.

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Продюсерами ремейка будут Дженнифер Дэвиссон и Леонардо ДиКаприо, а также Блэд Уэстон и Коллин Крейтон, сообщает Deadline.

Исполнители главных ролей пока неизвестны, однако сценарист Стюарт Блумберг уже написал черновик будущего фильма. Итоговую версию он создаст уже в соавторстве с Крисом Роком.

Оригинальный фильм, где главную роль сыграл Мадс Миккельсен («Ганнибал», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»), вышел в 2020 году на датском языке.