Михалков назвал полезным сериал «Слово пацана»

«Кстати говоря, "Слово пацана" - это очень хорошая картина. И это картина как раз именно для того, чтобы рассказать о времени, к которому не надо приходить. [...] И Крыжовников там вставляет титрами судьбы этих ребят. Кто расстрелян, кто погиб, кого посадили. Это должно отрезвлять», - сказал Михалков.