Звезда «Дома Дракона» Милли Олкок стала новой Супергерл DC

«Милли — фантастически талантливая молодая актриса, и я невероятно рад ее участию в DC Studios. Впервые я узнал о ней благодаря сериалу “Дом Дракона”. Также я был потрясен ее разнообразными прослушиваниями и экранными пробами для Супергерл. Она воплощение самой Кары, какой ее представляли Том Кинг, Билькис Эвели и Ана Ногейра», — написал в социальных сетях Джеймс Ганн.