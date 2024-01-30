Звезда «Дома Дракона» Милли Олкок стала новой Супергерл DC
Актриса Милли Олкок, известная по роли молодой Рейниры Таргариен в сериале «Дом Дракона», появится в образе Супергерл в предстоящей киноленте «Супермен: Наследие», релиз которой запланирован на 2025 год.
Разработкой фильма «Супермен: Наследие» будет заниматься режиссер Джеймс Ганн, известный по «Стражам Галактики». Лента станет первой работой с момента перезапуска киновселенной DC, Variety.
«Милли — фантастически талантливая молодая актриса, и я невероятно рад ее участию в DC Studios. Впервые я узнал о ней благодаря сериалу “Дом Дракона”. Также я был потрясен ее разнообразными прослушиваниями и экранными пробами для Супергерл. Она воплощение самой Кары, какой ее представляли Том Кинг, Билькис Эвели и Ана Ногейра», — написал в социальных сетях Джеймс Ганн.
Кроме этого, Милли Олкок возглавит сольный фильм про Супергерл, сюжет которого будет основан на комиксах«Supergirl: Woman of Tomorrow».