В Москве пройдет бесплатный показ фильма «Василиса Прекрасная»

В культурном центре «Вдохновение» пройдет бесплатный показ фильма «Василиса Прекрасная» 3 февраля. Информация об этом представлена на сайте учреждения.

Картина снята по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка». По сюжету один из царских сыновей женился на лягушке, которая на самом деле заколдованная царевна Василиса Премудрая. Как-то братья из зависти сожгли ее волшебную лягушачью шкурку, а Змей Горыныч похитил Василису. Тогда Иван отправляется на поиски жены.