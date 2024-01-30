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В КЦ «Вдохновение» пройдет бесплатный показ фильма «Василиса Прекрасная» 3 февраля

В культурном центре «Вдохновение» пройдет бесплатный показ фильма «Василиса Прекрасная» 3 февраля. Информация об этом представлена на сайте учреждения.

В Москве пройдет бесплатный показ фильма «Василиса Прекрасная»
© Ясенево

Картина снята по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка». По сюжету один из царских сыновей женился на лягушке, которая на самом деле заколдованная царевна Василиса Премудрая. Как-то братья из зависти сожгли ее волшебную лягушачью шкурку, а Змей Горыныч похитил Василису. Тогда Иван отправляется на поиски жены.

Показ начнется в 12:00. Вход свободный, но нужна регистрация по ссылке. Зрителей ждут на Литовском бульваре, д. 7.

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Царевна-лягушка
Василиса Прекрасная