Комик Крис Рок работает над ремейком оскароносного фильма "Еще по одной"
Комик Крис Рок снимет американский ремейк черной комедии "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга. Об этом сообщает Deadline.
Черновым сценарием занимался Стюарт Блумберг ("Детки в порядке"), однако сейчас создатели картины планируют привлечь другого сценариста для работы в соавторстве с Роком.
Продюсированием ремейка займется студия Леонардо Ди Каприо Appian Way, а также компания Makeready. Deadline подчеркивает, что это уже не первая работа Рока в качестве режиссера. В 2014 году вышла снятая под его началом комедия "Пятерка лидеров", а также фильмы "Глава государства", "Кажется, я люблю свою жену". За свою карьеру комик стал четырехкратным обладателем премии "Эмми" и трехкратным - "Грэмми". Лента "Еще по одной" стала победительницей "Оскара-2021" в категории "Лучший иностранный фильм". Главную роль исполнил Мадс Миккельсен.
По сюжету компания немолодых школьных учителей прогоняет сплин возрастного кризиса: герои проверяют на себе теорию о том, что для счастливой и полноценной жизни необходимо поддерживать в организме некоторое количество алкоголя.