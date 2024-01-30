Крис Рок работает над ремейком оскароносного фильма «Еще по одной»

Продюсированием ремейка займется студия Леонардо Ди Каприо Appian Way, а также компания Makeready. Deadline подчеркивает, что это уже не первая работа Рока в качестве режиссера. В 2014 году вышла снятая под его началом комедия "Пятерка лидеров", а также фильмы "Глава государства", "Кажется, я люблю свою жену". За свою карьеру комик стал четырехкратным обладателем премии "Эмми" и трехкратным - "Грэмми". Лента "Еще по одной" стала победительницей "Оскара-2021" в категории "Лучший иностранный фильм". Главную роль исполнил Мадс Миккельсен.