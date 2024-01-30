Сергей Безруков составил личный список любимых советских фильмов "для души"
Российский актер, певец и режиссер Сергей Безруков составил личный "топ" отечественных кинофильмов - в рамках эстафеты телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция".
При этом Сергей отметил, что задачей это было сложной, и ориентировался он на то, что "готов смотреть и пересматривать".
"Мои фильмы для души: "Пять вечеров", "Калина красная", "Обломов", "Не стреляйте в белых лебедей", - передает его мнение "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу канала.
В номинации "Фильм, достойный мирового призвания" Безруков назвал картины "Рублев", "Они сражались за Родину" и "Неоконченная пьеса для механического пианино", а ленты "Обыкновенное чудо", "Берегись автомобиля", "Покровские ворота" и "Чучело" артист поместил в печень проектов, лучше всего подходящих для просмотра в кругу семьи.