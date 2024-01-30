В российских кинотеатрах покажут сказку Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утесе»

Критики называют «Рыбку Поньо» самой сентиментальной и доброй работой автора. По сюжету рыбка Поньо — дочь колдуна и морской богини — уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей, вскоре она будет мечтать только о том, чтобы стать человеком. 18 января Russian World Vision выпустила в кинотеатрах легендарный фильм Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Сюжет картины разворачивается в средневековой Японии XV века. В центре сюжета молодой принц Аситака, который подвергается древнему демоническому проклятью после убийства вепря и вынужден отправиться в опасное путешествие в поисках исцеления. До этого компания-прокатчик «Русский Репортаж» опубликовала сразу две версии дублированного на русский язык трейлера мультфильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».