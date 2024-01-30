Режиссер Дружинина: кино должно изучать пространство и время
Режиссер серии фильмов о гардемаринах и новых картин "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война" Светлана Дружинина рассказала, чего не хватает российскому кино.
Ее цитируют "Аргументы и факты".
"Да, у нас сейчас много развлекательных фильмов. Но я надеюсь, что в скором времени мы перейдем к более серьезному изучению пространства, времени и причинно-следственных связей", - сказала она, предлагая темы для того, чтобы "поразмыслить и реализовать на экране".
88-летняя кинематографистка напомнила, какое кино снимали в период Великой Отечественной войны, приведя в пример картины "Жди меня" (1943), "Она защищает Родину" (1943), "Три танкиста" (1941). "Это создавалось мгновенно. Сейчас огромное количество сюжетов! Просто послушайте программу "Наши", которую ведут Харатьян и Юта, вы просто напитаетесь сюжетами", - заключила Дружинина, добавив, что для реализации похожих замыслов нужны только желание и время. Накануне режиссер Никита Михалков рассказал, что хочет начать работу над "евразийским Оскаром" уже в 2024 году.