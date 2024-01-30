Режиссер Дружинина: кино должно изучать пространство и время

"Да, у нас сейчас много развлекательных фильмов. Но я надеюсь, что в скором времени мы перейдем к более серьезному изучению пространства, времени и причинно-следственных связей", - сказала она, предлагая темы для того, чтобы "поразмыслить и реализовать на экране".