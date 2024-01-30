10 лучших советских фильмов о спорте — рейтинг

Голосуйте за любимую картину!

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Легендарная киностудия, одна из крупнейших в Европе, символ отечественного кинематографа отмечает в этом году 100-летие. За сотню лет было снято более 2500 картин — и, конечно, в этом огромном списке нашлось место и фильмам про спорт.

Видео дня

К юбилею «Мосфильма» мы подготовили большой рейтинг спортивных фильмов, а выбирать лучшие предстоит вам.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.

Поехали!

«Первая перчатка» (1946 год)

Жанр: комедия

Комедия про начинающего боксёра, который мечтает не о карьере, а о свадьбе с любимой девушкой, стала лидером проката в 1947 году. Кинотеатры ломились от зрителей – по приблизительным подсчётам, фильм посмотрели около 20 миллионов человек.

Простой сибирский парень Никита Крутиков накануне ответственного матча влюбляется и готов отказаться от чемпионских титулов. Лишь бы быть с любимой. Тренер Иван Привалов разрабатывает целый план, чтобы вернуть ученика в спорт. Кстати, роль чемпиона Москвы, с которым в финальном поединке сражается Никита, сыграл Анатолий Степанов — чемпион СССР по боксу 1946 года в полутяжёлом весе.

«Борец и клоун» (1957 год)

Жанр: драма

Фильм о жизни знаменитого борца Ивана Поддубного. Прежде чем стать легендой, ему пришлось пережить немало испытаний. Всегда рядом с Поддубным был его верный друг Анатолий Дуров, ставший впоследствии известным клоуном-дрессировщиком.

«Право на прыжок» (1973 год)

Жанр: драма

Фильм основан на реальной истории прославленного олимпийского чемпиона, советского прыгуна и рекордсмена Валерия Брумеля. Легенда советского спорта сам писал сценарий для картины. В 1965 году Валерий попал в страшную автокатастрофу – чемпиону практически оторвало правую ступню. В те годы хирурги сотворили чудо, они смогли собрать по кусочкам связки и сухожилия и спасли ногу от ампутации. В течение года Валерий перенёс 27 операций. А ещё через пять месяцев Брумель начал тренировки. Спустя два месяца спортсмен смог взять высоту в 205 см на международных состязаниях! В фильме, по задумке режиссёра, героя назвали Виктором Мотылем (Брумель не хотел прямого указания на собственную персону).

«Футболист» (1990 год)

Жанр: криминальная драма

Олег Норов в прошлом – футболист, а в настоящем — тренер. Однажды он узнаёт о тайном тотализаторе. Начав расследование, Норов приходит к выводу, что некоторые матчи специально сливаются. В высших спортивных кругах процветает коррупция, и тренер готов бросить вызов нечистым на руку дельцам. Главная его цель – сорвать договорной матч.

«Хоккеисты» (1965 год)

Жанр: драма

У московской команды «Ракеты» появляется новый тренер. Он делает ставку на молодёжь, а ветеранов, которые практически привели команду к финалу, сажает на скамейку запасных. Это решение приводит к конфликту с капитаном клуба Дугановым, которые тоже оказывается в списке «старичков». Но молодым игрокам не одолеть соперников без помощи опытных спортсменов.

«Третий тайм» (1962 год)

Жанр: военная драма

В сюжет фильма легли исторические события так называемого «матча смерти» — футбольный матч между командой немецких Люфтваффе и командой бывших игроков киевского «Динамо». Тогда заключённые-футболисты стояли перед выбором – проиграть и выжить или победить и быть расстрелянными.

«Путь к медалям» (1961 год)

Жанр: драма

Режиссёр: Никита Орлов, Дзюнъя Сато

Трогательная картина о дружбе и соперничестве двух волейболисток – Тани из СССР и Мэгуми из Японии. У обеих девочек непростая судьба. Мэгуми рано потеряла родителей, и спорт стал её спасением. Таня из-за разгромного поражения из лидера сборной по волейболу превращается в аутсайдера. В сердцах она бросает карьеру и жалеет, что посвятила ей столько времени и сил. Накануне Олимпиады-80 в Москве Таня и Мэгуми встречаются. Эта встреча меняет жизнь обеих девушек.

«Такая жёсткая игра — хоккей» (1983 год)

Жанр: драма

Главные актёры: Владимир Самойлов, Владимир Гостюхин, Татьяна Ташкова

В хоккейной команде теперь новый тренер. Его методы крайне жёсткие и в чём-то даже жестокие. Да, команда становится чемпионом, но вместе с этим внутри происходит разлад. Игроки не выдерживают тирании и издевательств тренера-деспота. Вызов ему бросает капитан команды Крынин. Но не все друзья готовы его поддержать – они боятся потерять место в клубе и лишиться титулов чемпионов.

«Спортивная честь» (1951 год)

Жанр: комедия

Ветлугин — простой рабочий-заводчанин — вдруг становится игроком футбольного клуба «Турбина». Капитан команды новичка не принимает и строит козни – всё для того, чтобы работягу выгнали. Добродушный Ветлугин даже не понимает, что его пытаются выжить, ведь парня полюбили другие члены команды. А тренер делает на новичка большие ставки в ответственном матче с заграничным клубом. Кстати, комедия очень не понравилась критикам и спортивным комментаторам. Те были недовольны поведением капитана команды и считали, что футболисты так никогда не поступили бы.

«Куколка» (1988 год)

Жанр: мелодрама