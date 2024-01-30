На телевидении выйдет новый сериал «Бедные смеются, богатые плачут»

«Бедные смеются, богатые плачут» — это классическая мелодрама для самой широкой аудитории зрителей, но с визуальным апгрейдом. Зрителям помоложе понравятся любовные линии между молодыми людьми, зрителям постарше — линия отношений между олигархом и тремя его жёнами, всем — социальный подтекст. При этом наш сериал — это абсолютно чистая и позитивная история», — приводит слова продюсера проекта Антона Зайцева пресс-служба канала.