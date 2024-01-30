Звезда «Короны» Лесли Мэнвилл сыграет в триллере о холодной войне «Зима ворона»
Английская актриса Лесли Мэнвилл, известная по роли принцессы Маргарет в сериале «Корона», возглавит актерский каст фильма «Зима ворона» вместе с британским артистом Томом Берком.
Съемки киноленты ведутся в Варшаве, сообщает Variety. Фильм, режиссером которого выступила Кася Адамик, основан на рассказе польской писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе Ольги Токарчук.
«Зима ворона» — это сюрреалистический триллер о Холодной войне. Действие картины разворачивается в Варшаве 1981 года.
По сюжету героиня Лесли Мэнвилл, профессор психиатрии доктор Джоан Эндрюс, оказалась свидетелем жестокого преступления со стороны полиции. Женщине приходиться пуститься в бега, чтобы спасти свою жизнь.
Продюсерами фильма выступили Ольга Чайдас, Станислав Дзеджич, Катажина Озга, Николас Стейл и Сэм. Дата премьеры фильма киноленты пока неизвестна.