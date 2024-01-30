Кори Хокинс получил главную роль в фильме «Человек в моем подвале»

Звезда фильмов «Цвет пурпурный» и «Голос улиц» Кори Хокинс снимется вместе с четырехкратным номинантом на премию «Оскар» Уиллемом Дефо в триллере The Man in My Basement («Человек в моем подвале») под режиссурой Надиа Латиф, дебютировавшей в полнометражном кинематографе.

© Кори Хокинс на кадре из фильма «Голос улиц»

Кинолента представляет собой адаптацию одноименного романа Уолтера Мосли. Хокинс, помимо исполнения главной роли, выступит в проекте в качестве продюсера проекта, сообщает Deadline.

Действие фильма разворачивается в афроамериканском районе Саг Харбор. По сюжету главный герой Чарльз Блэйки (Хокинс) оказывается без работы и соглашается сдать подвал своего дома таинственному бизнесмену Эннистону Беннету (Дефо) взамен на погашение долгов. Совершив опрометчивый поступок, для персонажа начнется мрачная и полная страшных тайн история.