Кори Хокинс получил главную роль в фильме «Человек в моем подвале»
Звезда фильмов «Цвет пурпурный» и «Голос улиц» Кори Хокинс снимется вместе с четырехкратным номинантом на премию «Оскар» Уиллемом Дефо в триллере The Man in My Basement («Человек в моем подвале») под режиссурой Надиа Латиф, дебютировавшей в полнометражном кинематографе.
Кинолента представляет собой адаптацию одноименного романа Уолтера Мосли. Хокинс, помимо исполнения главной роли, выступит в проекте в качестве продюсера проекта, сообщает Deadline.
Действие фильма разворачивается в афроамериканском районе Саг Харбор. По сюжету главный герой Чарльз Блэйки (Хокинс) оказывается без работы и соглашается сдать подвал своего дома таинственному бизнесмену Эннистону Беннету (Дефо) взамен на погашение долгов. Совершив опрометчивый поступок, для персонажа начнется мрачная и полная страшных тайн история.
Финансированием проекта взяла на себя студия Andscape, созданная Disney и ESPN. Дата премьеры киноленты пока неизвестна.