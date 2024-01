Кори Хокинс получил главную роль в фильме «Человек в моем подвале»

Звезда фильмов «Цвет пурпурный» и «Голос улиц» Кори Хокинс снимется вместе с четырехкратным номинантом на премию «Оскар» Уиллемом Дефо в триллере The Man in My Basement («Человек в моем подвале») под режиссурой Надиа Латиф, дебютировавшей в полнометражном кинематографе.