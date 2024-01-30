Вышел первый тизер фильма «Домовёнок Кузя»
Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила первый тизер российского художественного фильма «Домовёнок Кузя» по книгам Татьяны Александровой. Премьера картины состоится 19 декабря во всех кинотеатрах страны.
Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».
Сюжет экранизации расскажет о том, как Кузя сбегает из плена Бабы Яги в своём волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Кузе необходимо найти его волшебный сундучок, исполняющий желания, – домовёнок много лет назад подарил его папе девочки.
Главные роли в фильме исполнили Алика Смехова («Презумпция невиновности»), Марк Богатырёв («Кухня») и София Петрова («Моя ужасная сестра 2»). Кузя и Нафаня будут анимационными персонажами. Режиссёром картины выступил Виктор Лакисов («Манюня»), а продюсером — Сарик Андреасян («Защитники»).