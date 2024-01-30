Опубликован первый тизер "Домовенка Кузи" Сарика Андреасяна

Опубликован первый тизер фильма "Домовёнок Кузя" от кинокомпании "Кинокомпания братьев Андреасян".

Премьера, которая планировалась то на 2025 год, то на июля текущего, теперь намечена на декабрь 2024-го.

По заверениям продюсера Сарика Андреасяна, создатели "отнесутся к этой истории максимально бережно и сделают всё, чтобы кино стало большим хитом и понравилось как детям, так и взрослым". Ранее сообщалось, что Сарик планирует снять несколько фильмов в рамках предполагаемой франшизы.

Сюжет примерно понятен: Кузя сбегает из плена Бабы-Яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Домовёнку нужно найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания. И тут из волшебного мира является Баба-Яга.