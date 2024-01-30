«Я провела очень насыщенное лето в своем родном городе – Санкт-Петербурге. Нам повезло с невероятной погодой и очень красивыми локациями: много сцен сняты на набережных, крышах и в старинных особняках Петербурга», – рассказала исполнительница главной роли Аглая Тарасова .

Актриса добавила, что ей было интересно играть Сашу. Ее героиня проходит путь становления личности. Важное место в сериале занимает идея прощения. Саша учится отпускать свое прошлое. По сюжету Саша и Иван были вместе больше десяти лет, но девушка так и не дождалась предложения. После расставания мужчина делает предложение своей новой пассии, и Саша решает отомстить. Главные роли исполнили Аглая Тарасова и Антон Филипенко.