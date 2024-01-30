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Романтический Петербург и месть бывшему: появился первый трейлер сериала «Саша и Питер»

Онлайн-кинотеатр PREMIER опубликовал первый трейлер нового сериала «Саша и Питер».

Романтическую комедию покажут зрителям 14 февраля.

«Я провела очень насыщенное лето в своем родном городе – Санкт-Петербурге. Нам повезло с невероятной погодой и очень красивыми локациями: много сцен сняты на набережных, крышах и в старинных особняках Петербурга», – рассказала исполнительница главной роли Аглая Тарасова.

Актриса добавила, что ей было интересно играть Сашу. Ее героиня проходит путь становления личности. Важное место в сериале занимает идея прощения. Саша учится отпускать свое прошлое. По сюжету Саша и Иван были вместе больше десяти лет, но девушка так и не дождалась предложения. После расставания мужчина делает предложение своей новой пассии, и Саша решает отомстить. Главные роли исполнили Аглая Тарасова и Антон Филипенко.

Режиссером проекта выступила Валерия Шкирандо, для которой работа над романтической комедией «Саша и Питер» стала режиссерским дебютом. Ранее «ФедералПресс» писал, как в Петербурге снимали легендарный сериал «Улицы разбитых фонарей».

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Антон Филипенко
Аглая Тарасова
Валерия Шкирандо