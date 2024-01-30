Фото: в России по "Винни-Пуху" снимут новый игровой фильм

Книги Бориса Заходера о Винни-Пухе и его друзьях получит новую экранизацию. Как нынче принято - игровую, но с элементами компьютерной графики (успех "Чебурашки" не забыт).

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Об этом на презентации объявила компания "Наше кино", сообщив, что на днях смогла подписать контракт с наследниками Бориса Владимировича, передаёт "Бюллетень кинопрокатчика".

Сегодня же вышел первый тизер игрового фильма продюсера Сарика Андреасяна о домовёнке Кузе.

Напомним, недавно произведения Алана Милна, от которых отталкивался Заходер, стали общественным достоянием, в результате чего появился причудливый фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мёд" (у которого запланирован сиквел, а в перспективе - целая киновселенная).