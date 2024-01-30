«Аквамен и потерянное царство» - лебединая песня киновселенной DC

В 2018 году первый "Аквамен" собрал в мировом прокате рекордные 1,14 млрд долларов - это лучший показатель киновселенной DC. С тех пор ни одной ленте из набора супергеройских франшиз WB не удавалось достичь отметки даже в 400 млн.

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В конце прошлого года сиквел о похождениях Артура Карри стартовал в кинотеатрах и получил кассу в 412,7 млн, обойдя все предыдущие проекты - от "Шазама!" до "Синего жука".

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На минувшей неделе состоялся цифровой релиз картины - и это хороший повод разобрать, чем царь Атлантиды так выделяется на фоне коллег, что народ неистово валит на него смотреть даже на фоне очевидного и всеобщего упадка жанра супергероики, официально заявленного отсутствия перспектив дальнейшего развития DCEU и промо-кампании, на которую студия потратила примерно ноль денег.

В мире Аквамена время, как и у нас, не стояло на месте - персонаж Джейсона Момоа успел обзавестись семьей.

Теперь он в перерывах между исполнением монарших обязанностей и супергеройством нянчится с маленьким сыном - родительские хлопоты показаны очень естественно и с юмором.

В плане шуток и гэгов фильм в целом преуспевает - авторы, например, устами протагониста самоиронично смеются над его главным талантом - способностью разговаривать с рыбами. Возможно, это единственный вариант, как подобную нелепицу, уходящую корнями вглубь золотого века комиксов, можно было обернуть на экране в достоинство.

Но поднимаются и серьезные темы. Так, на стержень нарратива уместно нанизывается экологическая повестка - глобальное потепление и загрязнение мирового океана - уж кому, как не "человеку-амфибии" разруливать эти неприятности?

Для спасения планеты от "перегрева", устроенного злодеем с плохо локализуемым именем Черная Манта, потомок Посейдона отправляется спасать из заточения своего брата, с которым он повздорил в первой части, а дальше режиссер Джеймс Ван умело начинает жонглировать экшн-поджанрами.

Большая часть хронометража пропитана духом приключений в духе Индианы Джонса (ну или Uncharted, чтобы было понятнее более юной аудитории), но некоторые эпизоды сражений с участием больших лавкрафтовских механических машин по своей стилистике и общей картинке как будто подсмотрены и удачно "списаны" у "Трансформеров".

Есть здесь и своя вариация татуинской кантины с местными аналогами Джаббы Хатта и яркой экстравагантной певицы.

Актеры со своими задачами справляются хорошо - все молодцы, пожалуй, кроме Николь Кидман. Артистка с незаурядным драматическим талантом почему-то абсолютно не смогла вписаться в ансамбль и выглядит в кадре максимально инородно, благо, что экранного времени у нее не так много. Да и в целом 56-летняя Кидман, отыгрывающая мать персонажа 50-летнего Патрика Уилсона, даже с учетом всех комиксных условностей про замедленное старение атлантов, выглядит откровенно по-идиотски.

Совсем другое дело Темуэра Моррисон - роль деда, которому на выходные подкинули внука дня присмотра, идет ему куда лучше, нежели амплуа легендарного охотника за головами в Далекой-далекой галактике.

Самый лучший, конечно, Джейсон Момоа. Невооружённым взглядом заметно, насколько он кайфует от своей роли и как у этого сына моря горят глаза во всех сценах, каждую из которых он через раз ворует придурковатыми уанлайнерами.

Напротив, основной проблемой фильма можно назвать антагониста - архетипичный злодей Дэвид Хайд с дурацким шлемом и с банальной мотивацией, завязанной исключительно на жажде мести. Сиквел не добавляет ему никакой глубины и проработки. Да и играет его вдобавок посредственный Яхья Абдул-Матин II. Этот бездарь уже успел "испортить" Морфеуса в последней "Матрице", Доктора Манхэттена в сериале по "Хранителям", и Черная Манта в его исполнении также харизмой не отличается.

История в целом - это слабое место всего проекта. Она сумбурная, скомканная с большим количество сюжетных дыр и огрехов, не выдерживающих никаких более-менее вдумчивых вопросов о логике и последовательности происходящего. Но по-другому быть и не могло, учитывая, сколько раз переписывался сценарий, и через какую мясорубку отснятый материал в итоге прошел в монтажке. Например, Бэтмену в итоговом варианте места не нашлось, хотя Бен Аффлек и участвовал в съемках.

Авторам очевидно что-то нужно было делать с долей участия в повествовании Эмбер Херд. Это сильно зависело от судебных прений с ее бывшим мужем Джонни Деппом. В итоге роль максимально сильно порезали. Могли ведь и целиком "закенселить", если бы всплыли какие-то дополнительные обстоятельства. Тогда мы бы получили совсем другой фильм.

Фото: kinorium.com

Что самое удивительное - у Джеймса Вана за счет грамотно выстроенной динамики получилось сшить из этого лоскутного одеяла событий стройный видеоряд. Он выполняет главную задачу, лежащую в сути жанра кинокомиксов: "Аквамену 2" удается увлечь и развлечь зрителя.

Позитивно на восприятие влияет также грамотная работа с технической составляющей - визуалом и музыкально-звуковым оформлением.

Графика в картине выполнена на хорошем уровне - "зеленки", конечно, много, но она нормально комбинируется с натурными съемками. Дизайн локаций, интерьеров и костюмов интересно продуман, а работа за звуком достойна отдельной похвалы.