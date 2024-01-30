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"Авиатора" Водолазкина за 500 миллионов рублей снимет Кончаловский

В Санкт-Петербурге начались съемки кинофильма по роману Евгения Водолазкина "Авиатор". Бюджет картины составляет более 500 млн рублей. Режиссер картины Егор Кончаловский.

«Авиатора» за 500 миллионов рублей снимет Кончаловский
© Российская Газета

По сюжету романа, проснувшись после почти векового сна, главный герой Иннокентий Платонов отчаянно пытается восстановить свою память, чтобы разобраться, что же произошло с ним в начале ХХ века. В результате он выясняет тайну эффективной формулы криогенерации - заморозки человека, которой был подвергнут. Также он вспомнит фантастически красивую Любовь...

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Работа над сценарием велась достаточно долго. Авторами финальной версии являются Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкович и Евгений Водолазкин.

"Да, сценарий от романа отличается, и я был главным инициатором этих отличий. То, что убедительно выглядит в книге, совсем не обязательно подходит для фильма. Литература и кино - это разные стихии, и перевести с одного языка на другой - не значит сохранять все детали. Главное - чтобы сохранился смысл высказывания", - говорит Евгений Водолазкин.

Егор Кончаловский собрал звездный состав актеров. В роли профессора Гейгера - Константин Хабенский, в роли Платонова - Александр Горбатов, их партнерами будут Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Илья Коробко, Антон Шагин и Ирина Пегова. Музыку к фильму пишет композитор Макс Фадеев.

"Во-первых, это очень востребованный роман, что для фильма является огромным плюсом. Особенно если экранизация получается. Потому что у романа есть своя зрительская аудитория читателей. Во-вторых, в романе (и, соответственно, в сценарии) есть две эпохи. Причем эпохи, разнесенные на 100 лет друг от друга во времени. И это тоже интересно. Мы пытаемся соединить два времени, работая с той довольно популярной сейчас идеей, что времени нет, что время, оно, собственно говоря, в некотором смысле статично", - говорит о будущей картине режиссер Егор Кончаловский.

При выборе команды для съемок фильма Егор Кончаловский пошел на определенный эксперимент, взяв оператором-постановщиком молодого, 27-летнего, недавнего выпускника ВГИКа Константина Панасюка, с которым уже работал над историческим детективным сериалом "Большой дом", который идет сейчас в эфире Первого канала.

Напомним, что роман "Авиатор" получил ряд премий, среди которых "Большая книга" и "BookStar-2019", а также историко-литературная премия "Клио". Производством фильма занимаются кинокомпания КИНОТВ и медиагруппа "Красный квадрат" при поддержке Фонда кино. Генеральный продюсер фильма Сергей Катышев.

"Идея экранизации романа возникала несколько раз у разных режиссеров и продюсеров, - говорит автор романа Евгений Водолазкин, - но "Авиатор" почему-то не взлетал. Встретившись с Сергеем Катышевым и начав совместную работу над произведением, я понял, что в данном случае штурвал в надежных руках - и полет состоится".

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Авиатор
Олег Сироткин
Макс Фадеев
Александр Горбатов
Евгений Стычкин
Илья Коробко
Ирина Пегова
Юрий Арабов
Евгения Добровольская
Евгений Водолазкин
Антон Шагин
Егор Кончаловский
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