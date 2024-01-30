«Авиатора» за 500 миллионов рублей снимет Кончаловский

"Во-первых, это очень востребованный роман, что для фильма является огромным плюсом. Особенно если экранизация получается. Потому что у романа есть своя зрительская аудитория читателей. Во-вторых, в романе (и, соответственно, в сценарии) есть две эпохи. Причем эпохи, разнесенные на 100 лет друг от друга во времени. И это тоже интересно. Мы пытаемся соединить два времени, работая с той довольно популярной сейчас идеей, что времени нет, что время, оно, собственно говоря, в некотором смысле статично", - говорит о будущей картине режиссер Егор Кончаловский.