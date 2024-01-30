«Авиатора» за 500 миллионов рублей снимет Кончаловский

"Авиатора" Водолазкина за 500 миллионов рублей снимет Кончаловский
В Санкт-Петербурге начались съемки кинофильма по роману Евгения Водолазкина "Авиатор". Бюджет картины составляет более 500 млн рублей. Режиссер картины Егор Кончаловский.
По сюжету романа, проснувшись после почти векового сна, главный герой Иннокентий Платонов отчаянно пытается восстановить свою память, чтобы разобраться, что же произошло с ним в начале ХХ века. В результате он выясняет тайну эффективной формулы криогенерации - заморозки человека, которой был подвергнут. Также он вспомнит фантастически красивую Любовь...
Работа над сценарием велась достаточно долго. Авторами финальной версии являются Юрий Арабов, Олег Сироткин, Мирослав Станкович и Евгений Водолазкин.
"Да, сценарий от романа отличается, и я был главным инициатором этих отличий. То, что убедительно выглядит в книге, совсем не обязательно подходит для фильма. Литература и кино - это разные стихии, и перевести с одного языка на другой - не значит сохранять все детали. Главное - чтобы сохранился смысл высказывания", - говорит Евгений Водолазкин.
Егор Кончаловский собрал звездный состав актеров. В роли профессора Гейгера - Константин Хабенский, в роли Платонова - Александр Горбатов, их партнерами будут Дарья Кукарских, Евгений Стычкин, Евгения Добровольская, Софья Эрнст, Илья Коробко, Антон Шагин и Ирина Пегова. Музыку к фильму пишет композитор Макс Фадеев.
"Во-первых, это очень востребованный роман, что для фильма является огромным плюсом. Особенно если экранизация получается. Потому что у романа есть своя зрительская аудитория читателей. Во-вторых, в романе (и, соответственно, в сценарии) есть две эпохи. Причем эпохи, разнесенные на 100 лет друг от друга во времени. И это тоже интересно. Мы пытаемся соединить два времени, работая с той довольно популярной сейчас идеей, что времени нет, что время, оно, собственно говоря, в некотором смысле статично", - говорит о будущей картине режиссер Егор Кончаловский.
При выборе команды для съемок фильма Егор Кончаловский пошел на определенный эксперимент, взяв оператором-постановщиком молодого, 27-летнего, недавнего выпускника ВГИКа Константина Панасюка, с которым уже работал над историческим детективным сериалом "Большой дом", который идет сейчас в эфире Первого канала.
Напомним, что роман "Авиатор" получил ряд премий, среди которых "Большая книга" и "BookStar-2019", а также историко-литературная премия "Клио". Производством фильма занимаются кинокомпания КИНОТВ и медиагруппа "Красный квадрат" при поддержке Фонда кино. Генеральный продюсер фильма Сергей Катышев.
"Идея экранизации романа возникала несколько раз у разных режиссеров и продюсеров, - говорит автор романа Евгений Водолазкин, - но "Авиатор" почему-то не взлетал. Встретившись с Сергеем Катышевым и начав совместную работу над произведением, я понял, что в данном случае штурвал в надежных руках - и полет состоится".