Трейлер сериала «Выжившие 2: Пробуждение» — премьера уже 8 февраля

К актёрскому составу первого сезона ( Алексей Филимонов , Дарья Савельева и так далее) присоединятся новые герои, которых сыграют Федор Лавров , Антон Филиппенко , Евгения Крегжде и многие другие.

Напомним, по сюжету «Выживших 2: Пробуждение» мир охватила неизвестная болезнь, из-за которой люди погружаются в сон. В процессе люди учатся будить других от спячки, но те просыпаются совсем иными — «пробуждённые» теряют память и отстраняются от «неспящих».