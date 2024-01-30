100 лет «Мосфильму»: пять удивительных фактов о киноконцерне

Сегодня, 30 января 2024 года, киноконцерну «Мосфильм» исполняется ровно сто лет. За свою обширную историю киностудия произвела более двух с половиной тысяч фильмов и сериалов, известных не только на постсоветском пространстве, но и за его пределами.

© Заставка "Мосфильма"

Пять фактов о «Мосфильме» — в материале «Рамблера».

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Почему «Мосфильм» отмечает день рождения 30 января

30 января 1924 года вышел первый фильм киноконцерна «Мосфильм». Им стала героическая драма «На крыльях ввысь» директора киностудии Бориса Михина об инженере Глаголеве и его сыне-авиаконструкторе. К сожалению, все копии фильма были утрачены.

Как снимали фильмы во время Великой Отечественной войны

Когда немцы начали наступление на Москву, «Мосфильм» эвакуировали в Алма-Ату. При этом некоторые сотрудники ушли на фронт добровольцами, а в здании «Мосфильма» расположился цех по производству военных снарядов.

Режиссер Иван Пырьев планировал снять фильм «Свинарка и пастух» еще до начала войны, но потом получил повестку и ушел на фронт. Однако его быстро вернули на «Мосфильм», дав приказ во что бы то ни стало закончить фильм. Пока съемочная группа трудилась на площадке, над ними постоянно летали вражеские самолеты.

Во время войны на «Мосфильме» сняли не один десяток кинокартин, среди которых, например, и легендарный «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна.

На территории «Мосфильма» есть и памятник, посвященный работникам киноконцерна, погибшим в результате Великой Отечественной войны.

Первое название «Мосфильма»

До того, как «Мосфильм» получил свое знаковое название, студия называлась «Совкино», «Союзкино», «Росфильм», «Союзфильм» и «Москинокомбинат». «Мосфильмом» киноконцерн стал в 1936 году.

«Мосфильм» — обладатель четырех «Оскаров» и Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля

Как появилась заставка «Мосфильма»