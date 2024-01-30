На "Мосфильме" рассказали, где еще снимались легендарные кошки из "Операции Ы"

Гипсовые расписные кошки из "Операции Ы" известны всем. Они получились яркими. Они же навсегда вошли в русский язык с крылатой фразой: "Тренируйся на кошках!" Кошки снимались не только в "Операции Ы", но и еще в нескольких фильмах, поставленных на "Мосфильме". В день столетия киностудии "Родина" рассказывает, где их задействовали еще.

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Музей Мосфильма в конце прошлого года обновили - к юбилею.

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- Теперь это фантазия на тему мира кино. Фантазия, подкрепленная реальными вещами. Наш музей - про то как снимали и как смотрели кино. И все через историю "Мосфильма", - говорит пресс-секретарь киноконцерна Евгений Долгих.

Здесь не то, что о каждом фильме - о каждом экспонате из фильма можно делать отдельную заметку.

Вот оранжевая шапочка, в которой Юрий Никулин снимался в "Операции Ы". И тут же, в соседнем зале, мотоколяска, такая же, как в "Операции Ы". Рядом с машиной картонные Бывалый, Балбес и Трус. Это ведь их прозвища зашифрованы в киношном номере машины - "ББТ 75-21".

- Моргунов так легко разворачивает машину, в том числе и потому, что под ней залили лед. Еще один интересный момент - смена номеров. Помните, Бывалый для конспирации опускает новый номер - "Д 1 - 01"? Так вот, это был дипломатический номер. Так из обычной инвалидки машина превратилась в дипломатическую. В 1965-м зрителям, которые были в теме, это было еще понятно, - говорит заведующая Музеем "Мосфильма" Елена Морозова.

Любопытно, что "Д 1 - 01", как говорят, был не абстрактным номером, а принадлежавшим послу Великобритании в СССР.

Леонид Гайдай очень любил такие загадки, которые мы разгадываем до сих пор. А еще режиссер был любителем кошек. Они есть во многих его фильмах. Или настоящие. Или - гипсовые, которые вообще стали, возможно, самым востребованным реквизитом в истории "Мосфильма".

- Помимо "Операции Ы", они снялись в фильме того же Гайдая "Не может быть", в "Ты - мне, я - тебе" Александра Серого и у Владимира Меньшова в любимой всеми картине "Любовь и голуби", - рассказывает Елена Морозова.

Всего изготовили около 30 кошек. И на "Мосфильме" до сих пор хранятся формы для их изготовления. Поэтому если нужно, кошек сделают еще.