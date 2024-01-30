Стартовали съёмки «Аватара 4» — премьера в 2029 году

Американский актёр Стивен Лэнг опубликовал новое фото в своих соцсетях в специальном костюме, предназначенном для съёмок сцен с захватом движения. На его обмундировании написано Куоритч — это фамилия главного антагониста во вселенной «Аватара» Джеймса Кэмерона.

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Таким образом, Лэнг намекнул на возобновление работы над следующей частью серии — «Аватаром 4». Его события развернутся спустя шесть лет после сюжета триквела, однако каких-либо подробностей о нём пока нет. Тем временем «Аватар 3» уже отснят и сейчас находится в стадии постпроизводства.