Назван лучший фильм Леонида Гайдая. 34% опрошенных «Комсомольской правдой» россиян назвали фильм «Иван Васильевич меняет профессию». На второй строчке киношедевр – «Бриллиантовая рука». За комедию проголосовали 24%. Замыкает тройку лидеров «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Комедию любят 14% опрошенных. Также в пятерку лидеров попали «Кавказская пленница» (8%) и «Не может быть!» (5%). Кроме того, по 4% россиян проголосовали за такие фильмы как «12 стульев», «Самогонщики», «Спортлото-82».