Вайсберг рассказал об инциденте на съемках «Конца славы»

Был инцидент, у нас там большой дорогущий экран на поминках, на нем должен был высвечиваться большой портрет Паши Деревянко. И через половину съемочного дня началась какая-то техническая проблема, там пару лампочек выключилось. И они начали его перезагружать и перезагружали 2,5 часа. А это просто золотое время, ты снимаешь, не можешь остановиться, ключевой съемочный день при этом. Ну, естественно, я снимал с выключенным монитором, повесили наспех «зеленку» (хромакей. — NEWS.ru), — рассказал режиссер.