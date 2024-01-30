Кассовые сборы российских кинотеатров за 20 лет выросли в пять раз

За последние 20 лет российские кинотеатры значительно увеличили свою прибыль. Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что сборы кинотеатров выросли в пять раз и достигли более 40 миллиардов рублей в 2023 году. В 2004 году кассовые сборы составили 6,98 миллиарда рублей, а в 2023 году они выросли до 40,7 миллиарда рублей.

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Любимова также отметила, что сборы новогоднего периода 2024 года превышают сборы новогодних праздников 2020 года на 38% и на 50% больше, чем сборы за период с 2015 по 2019 годы.

Количество зрителей, посещающих отечественное кино, увеличилось с 2,5 миллиона в 2002 году до 91 миллиона 300 тысяч человек в 2023 году. Это увеличение составило 40 раз.

Любимова подчеркнула, что несмотря на отсутствие голливудских фильмов на российском рынке, зрителям есть из чего выбирать. Количество кинотеатров также значительно увеличилось с 181 заведения в 2000 году до 2284 в 2023 году.