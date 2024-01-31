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Московский туристический хакатон начал прием заявок

<p>Открылась регистрация на&nbsp;четвертый Московский туристический хакатон. В&nbsp;нем могут принять участие специалисты сфере информационных технологий, маркетологов и&nbsp;аналитиков как России, так и&nbsp;зарубежья. Подать заявку можно до&nbsp;11&nbsp;марта на&nbsp;портале &laquo;Russpass. Бизнес&raquo;. Заявки принимаются от&nbsp;сформированных команд, а&nbsp;также индивидуальные. Последних сгруппируют после в&nbsp;команды.</p> <blockquote>&laquo;Соревнование проведут в&nbsp;два этапа: заочный&nbsp;&mdash; 23&ndash;24&nbsp;марта и&nbsp;очный&nbsp;&mdash; 6&mdash;7 апреля. Участникам предстоит решить задачи, предложенные сервисом Russpass и&nbsp;компаниями-партнерами, например, разработать технологические решения для бронирования отелей, навигации и&nbsp;планирования путешествий&raquo;,&nbsp;&mdash; отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.</blockquote> <p>Онлайн-тур пройдёт для 80 команд. Им&nbsp;предстоит за&nbsp;48 часов придумать новый маршрут и&nbsp;презентовать его жюри. Новый маршрут оценят по&nbsp;ряду параметров. Авторы лучших предложений получат возможность реализации своих проектов. Призовой фонд составляет 7,5&nbsp;миллиона рублей.</p> <p>В&nbsp;прошлом году на&nbsp;хакатон подали более 700 заявок из&nbsp;45 городов России и&nbsp;стран СНГ.</p> <p>16+</p>

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Наталья Сергунина