Московский туристический хакатон начал прием заявок

<p>Открылась регистрация на четвертый Московский туристический хакатон. В нем могут принять участие специалисты сфере информационных технологий, маркетологов и аналитиков как России, так и зарубежья. Подать заявку можно до 11 марта на портале «Russpass. Бизнес». Заявки принимаются от сформированных команд, а также индивидуальные. Последних сгруппируют после в команды.</p> <blockquote>«Соревнование проведут в два этапа: заочный — 23–24 марта и очный — 6—7 апреля. Участникам предстоит решить задачи, предложенные сервисом Russpass и компаниями-партнерами, например, разработать технологические решения для бронирования отелей, навигации и планирования путешествий», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.</blockquote> <p>Онлайн-тур пройдёт для 80 команд. Им предстоит за 48 часов придумать новый маршрут и презентовать его жюри. Новый маршрут оценят по ряду параметров. Авторы лучших предложений получат возможность реализации своих проектов. Призовой фонд составляет 7,5 миллиона рублей.</p> <p>В прошлом году на хакатон подали более 700 заявок из 45 городов России и стран СНГ.</p> <p>16+</p>