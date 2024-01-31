В Болгарии стартовала кинопанорама золотых фильмов коллекции «Мосфильма»

В Болгарии покажут киноленты из золотой коллекции "Мосфильма"
Зрители из Болгарии уже успели увидеть исторический фильм "Ватерлоо", снятый в 1970 году Сергеем Бондарчуком по заказу итальянского продюсера Дино Де Лаурентис.
Восстановление киноленты проводилось в 2015 году.
"Панорама совсем не случайно открылась фильмом "Ватерлоо" Сергея Бондарчука, в свое время этот исторический фильм прозвучал очень серьезно, получив несколько наград. Сегодня мы хотели показать зрителю возможности старого "Мосфильма" в работе над масштабным кино и возможности современного "Мосфильма", так как к показу была представлена реставрированная эффектная копия", — отмечает руководитель сектора "Кино" РКИЦ Владимир Ястреба.
Кинопанорама продлится до конца года. Каждый месяц зрители из Болгарии смогут познакомиться с 3-4 фильмами российской и советской киноклассики, снятых на "Мосфильме". Отмечается, что картины будут демонстрироваться с субтитрами на болгарском языке, что должно привлечь дополнительных зрителей.
"У нас большая палитра кино, представляющая разные жанры. Каждый из зрителей сможет найти свое любимое кино — и драму, и мелодраму, и комедию. Все фильмы заслуживают внимания, поэтому уверен, что зрительный зал будет заполняться хорошо. Этому помогают определенные санкции и негласный запрет на российское кино в Болгарии, наш Русский дом — практически единственный центр в стране, где сегодня можно посмотреть российские фильмы", — поделился организатор кинопанорамы.