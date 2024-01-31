В Болгарии стартовала кинопанорама золотых фильмов коллекции «Мосфильма»

"У нас большая палитра кино, представляющая разные жанры. Каждый из зрителей сможет найти свое любимое кино — и драму, и мелодраму, и комедию. Все фильмы заслуживают внимания, поэтому уверен, что зрительный зал будет заполняться хорошо. Этому помогают определенные санкции и негласный запрет на российское кино в Болгарии, наш Русский дом — практически единственный центр в стране, где сегодня можно посмотреть российские фильмы", — поделился организатор кинопанорамы.