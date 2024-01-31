Истерн «Золото Умальты» выйдет в российский прокат 4 апреля

"Осталось чуть больше двух месяцев, и мы сможем увидеть наш долгожданный экшн. Приключенческий фильм "Золото Умальты" режиссера Андрея Богатырева расскажет нам увлекательную историю о том, как грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. И все это происходит не где-нибудь, а на территории Верхнебуреинского района Хабаровского края", - написал Дегтярев.