Для канала «Россия 1» снимают фильм про Александра I
Многосерийный исторический фильм "Александр I" снимают в эти дни в подмосковном Долгопрудном.
Главный герой, воспитанный бабушкой, императрицей Екатериной II, которая видела в своем старшем внуке прямого наследника престола, и европейским учителем Лагарпом, Александр придерживается либеральных взглядов и восхищается первыми годами правления Наполеона. Он мечтает, что и в России когда-нибудь будет республика. После смерти Екатерины, в царствование Павла I, Александр продолжает надеяться на реформы. Однако вскоре его охватывает разочарование в Павле - и как в отце, и как в государственном деятеле. В результате заговора император Павел погибает, и Александр, преследуемый чувством вины за смерть отца, вынужден взойти на престол, чтобы противостоять новым интригам аристократов и властной матери. При этом Александр I понимает, что над Россией нависла угроза: война с непобедимым Наполеоном неизбежна, это лишь вопрос времени.
Премьера сериала состоится на медиаплатформе "Смотрим". Телепремьера - на телеканале "Россия 1". Сериал создается при поддержке Института развития интернета.
Прямая речь
Евгений Романцов, исполнитель главной роли, Александра I:
"В нашей истории будет много всего: много любви, боли сердечной, мужской дружбы, противостояния отцов и детей, борьбы. А главная интрига заключается в том, каким Александр сам по себе был, как приходил к престолу, как любил, как его любили, какие сложности были на его пути. Много великих артистов играли Александра I, и я с удовольствием посоревнуюсь с ними".
Артем Насыбулин, режиссер:
"Работать над историей об Александре I особенно увлекательно, потому что эта противоречивая личность в кино практически не исследована. Мне нравится быть первооткрывателем. Мы постарались в первую очередь соответствовать историческим фактам, уделив много времени консультациям и работе с мемуарами современников Александра. Это будет совокупность исторических фактов и вымысла".