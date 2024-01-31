Стало известно, кто сыграет мать Майкла Джексона в байопике о певце

«Я рад работать вместе с Ниа Лонг. Думаю, она сделает все, чтобы вжиться в образ Кэтрин Джексон: женщины, которая была могучим столпом силы и благодати для всей семьи короля поп-музыки. Как мать, она стерпела многое и сумела помочь построить наследие, которое невозможно измерить», — сказал Антуан Фукуа.