Стало известно, кто сыграет мать Майкла Джексона в байопике о певце
Звезда сериала «Пропавшая без вести» Ниа Лонг вошла в актерский состав биографического фильма режиссера Антуана Фукуа «Майкл». Артистка исполнит роль матери исполнителя Кэтрин Джексон.
Роль самого Майкла Джексона в байопике возьмет на себя его племянник Джафар, а деспотичного отца Джо Джексона сыграет номинант премии «Тони» Колман Доминго, сообщает Variety.
«Я рад работать вместе с Ниа Лонг. Думаю, она сделает все, чтобы вжиться в образ Кэтрин Джексон: женщины, которая была могучим столпом силы и благодати для всей семьи короля поп-музыки. Как мать, она стерпела многое и сумела помочь построить наследие, которое невозможно измерить», — сказал Антуан Фукуа.
По словам режиссера, биографическая драма «Майкл» расскажет о блестящей, но при этом сложной жизни членов семьи Джексон.
Дата премьеры киноленты запланирована на 18 апреля 2025 года.