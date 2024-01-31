Режиссер «Морбиуса» Даниэль Эспиноса обвинен в воровстве

Фильммейкер Биньям Берхан (Binyam Berhane) обвиняет шведского режиссера Даниэля Эспиноса и продюсерскую компанию Momento Film в воровстве сюжета киноленты «Мадам Луна». По словам пострадавшего, картина основана на его оригинальной истории и исследованиях, поэтому он намерен получить за идею два миллиона долларов.

© Кадр из фильма «Мадам Луна»

Сам режиссер Даниэль Эспиноса, известный по работе над «Морбиусом», отрицает обвинения в воровстве и заверяет, что не смог бы так поступить с коллегой по цеху. Представители продюсерской компании Momento Film, занимающиеся разработкой картины, намерены судиться с Берханом.

«Мне очень грустно слышать обвинения в адрес фильма. Я искренне надеюсь, что все стороны, вовлеченные в этот скандал, будут услышаны», — высказался Эспиноса изданию Variety.

Фильм «Мадам Луна» расскажет историю о беженке из Эритреи, которая по стечению обстоятельств стала контрабандисткой.