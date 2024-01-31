Число подписок на российские онлайн-кинотеатры достигло 45,2 млн

Число подписок на российские онлайн-кинотеатры на конец декабря прошлого года составило 45,2 млн. За второе полугодие показатель увеличился на 23% с 36,7 млн подписок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Лидером по числу платящих подписчиков стал «Кинопоиск» (его доля на конец 2023 года составила 26,9%). Вторую строчку в списке занял Wink (17,3%), третью — «Иви» (15,3%).

Наибольшее количество пользователей, имеющих как платную, так и бесплатную подписку, у «Кинопоиска» (11,1 млн, из них 8,2 млн подписчиков платят за сервис). На втором месте «Иви» (8,5 млн, в том числе 4,7 млн платных подписок). Третью строчку делят Wink и Okko, насчитывающие по 5,7 млн подписчиков. У первой платных подписок 4,6 млн, у второй — 3,8 млн.

Рост количества подписок на онлайн-кинотеатры эксперты связывают с наращиванием оригинального контента, увеличением инвестиций в маркетинг, сохранением низкой по сравнению с зарубежными стримингами средней стоимости подписки.