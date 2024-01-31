Кто из актрис играет Бабу-ягу в новейших российских фильмах-сказках

"Сусанна, вы знаете, что там очередь стоит? Баба-яга - это очень важная и ответственная роль, и все ее хотят!" - так сказала Светлана Камынина в программе "Медийные лица" обозревателю "РГ" в ответ на вопрос, не приглашали ли ее играть Бабу-ягу.

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Действительно, в связи с тем, что сейчас снимается много сказочных и фантастических фильмов, срочно понадобилась Баба-яга. Причем, что удивительно, ни в одной картине на эту роль не берут мужчину, как Георгия Милляра в сказки Александра Роу. Баба-яга в России сейчас - лучшая женская роль. Посмотрим, кто из ведущих актрис играет этого фольклорного персонажа в новейшем российском кино. При этом мы еще не затрагиваем анимацию - там тоже парочка свеженьких Бабок-ежек.

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Первой примерила на себя костюм и грим Бабы-яги Елена Яковлева еще в первом фильме "Последний Богатырь".Причем создатели долго не раскрывали, кто играет Бабу-ягу, - Яковлеву действительно невозможно было узнать. В новых частях франшизы Бабу-ягу в молодости играет Юлия Пересильд, и, похоже, у нее получилась очаровательная рыжеволосая бестия.

Татьяна Догилева сыграла уникальную Бабу-ягу в сериале "Волшебный участок" - он вышел в конце 2023 года. Ее героиня переживает за свою дочь, которая работает в отделе борьбы со сказочными преступниками, может отправить в царство мертвых и не хочет служить Кащею.

Людмила Артемьева - Баба-яга с модными дредами - главная героиня детской сказки "Баба-яга спасает мир". По сюжету яга оказывается в мегаполисе и даже... посещает там салон красоты.

Баба-яга - Людмила Артемьева. Фото: Предоставлено Okko

"Сергий против нечисти" - был первый сезон сериала, фильм, и сейчас выходит второй сезон. Баба-яга в исполнении Елены Подкаминской иногда вроде бы не старушка, а импозантная красивая ведьма.

Елена Подкаминская сыграла Бабу-ягу во втором сезоне сериала, который так и называется "Сергий против нечисти.

Три кота из новейших российских фильмов-сказок

Кот Бегемот в фильме "Мастер и Маргарита" - мейкун Кеша. Озвучивает Юра Борисов.

Кот Баюн в фильме "По щучьему велению" говорит голосом Сергея Бурунова, хотя в классической сказке про Емелю никакого кота не было.