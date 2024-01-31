Звезды сериала «Универ» посетили премьеру фильма «Конец славы»

В московском кинотеатре «Октябрь» недавно прошел показ нового фильма «Конец славы», созданного под руководством Марюса Вайсберга. В этой картине снялись известные актеры, включая Павла Деревянко, Екатерину Климову, Максима Лагашкина и Дарью Урсуляк.

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Мероприятие привлекло внимание многих знаменитостей из мира российского кинематографа и шоу-бизнеса, среди которых были и участники популярного сериала «Универ». Алексей Гаврилов появился на премьере в стильном ансамбле с пиджаком, а Андрей Гайдулян в сопровождении своей жены Александры Велескевич демонстрировал свой образ на красной дорожке, как сообщает портал boda.

На мероприятии Настасья Самбурская предстала в элегантном черном платье, акцентировав внимание на губах и волнах в волосах. Среди гостей также были замечены Станислав Ярушин, Арарат Кещян и Александр Стекольников.

Телеканал ТНТ представил планы на съемки продолжения «Универ. 13 лет спустя», развивающегося через три года после сюжета «10 лет спустя». В новой части вернется Виталий Гогунский, изображающий Кузю, в то время как Настасья Самбурская решила не принимать участие в проекте.