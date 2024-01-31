Новым гендиректором «Роскино» стала Эльза Антонова

Эльза Антонова, ранее руководившая организационным департаментом Фонда кино, назначена новым генеральным директором "Роскино". Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе "Роскино".

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В марте 2023 года сообщалось, что бывший руководитель "Роскино" Инна Шалыто оставила пост генерального директора, временно исполняющей обязанности руководителя организации тогда назначили Екатерину Наумову.

С конца апреля 2022 года под руководством Шалыто компания переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на рынки Азии, СНГ и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка).