Богатые тоже прячут: пятерка главных сериалов февраля 2024 года

Последний зимний месяц обещает быть богатым на различные жанровые сериальные премьеры.

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Тут вам и экранизация популярного во всем мире аниме-сериала, и запутанная история об женщине, вернувшейся на Землю с МКС и попавшую в другую реальность, и погружение в феодальную Японию. Обо всем самом интересном расскажем по порядку. Смотреть подано!

Видео дня

1. Мистер и миссис Смит (со 2 февраля на Amazon Prime Video)

Если вы думаете, что сериал с таким названием является продолжением кинохита с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом в главных ролях, то спешим вас разочаровать. Новые «Мистер и миссис Смит» — это не сиквел, не приквел и даже не ремейк. От оригинала в нем остался только каркас.

Главные герои здесь — шпионы, которые вынуждены изображать из себя семейную пару ради секретных заданий. При этом новые мистер и миссис Смит сами не в восторге от такого союза. За Анджелину Джоли тут отдувается Майя Эрскин, а вот роль нового Брэда Питта досталась Дональду Гловеру.

Изначально сериал затевался как совместный проект Фиби Уоллер-Бридж, известной по сериалу «Дрянь», и Дональда Гловера, и в таком варианте он был бы куда интереснее. Однако на съемочной площадке между актерами возникли творческие разногласия, в результате чего Фиби заменили Майей Эрскин, и проект потерял свое очарование.

2. Престиж (с 15 февраля на START)

Перед нами сериальная попытка переноса детективной составляющей фильма «Достать ножи» на российские реалии. В элитном поселке «Престиж», в котором живут сильные мира сего, происходит таинственное убийство няни семьи Филимоновых. Соседи начинают косо смотреть друг на друга, то и дело задаваясь вопросом, а могут ли они доверять тем, с кем рядом живут? В ходе расследования, за которое берется «королева местной полиции» Елизавета Егоровна, становится понятно, что у каждого жителя «Престижа» есть свои секреты. И не каждый из них готов ими делиться.

Отличный актерский состав сериала – уже половина его успеха. И тут, пожалуй, переживать не за что – здесь и Ирина Розанова, и Юлия Снигирь, и Любовь Толкалина, и Настасья Самбурская, и даже Ирина Дубцова. Матриархат во всей своей красе!

3. Созвездие (c 21 февраля на Apple TV+)

Что делать, если реальность, в которую ты вернулась после космической Одиссеи, не имеет ничего общего с привычной тебе? Ответ на этот вопрос попытается найти актриса Нуми Рапас в новом научно-фантастическом сериале «Созвездие».

Астронавтка Джо возвращается на Землю после пережитой катастрофы в космосе и понимает, что вся ее жизнь в корне изменилась. В ее комнате появилось пианино, хотя она никогда не занималась музыкой, а дочка, по которой она скучала, совсем не узнает свою маму. Все эти мелочи сводят героиню с ума, а она принимает решение разобраться в происходящем.

Остается только догадываться, во что в результате выльется поиск ответов на возникающие вопросы. Apple TV+ привык играть с различными жанрами в своих проектах, в результате чего научная фантастика может смело превратиться в психологическую драму о смысле жизни.

4. Аватар: Последний маг воздуха (с 22 февраля на Netflix)

Очередная попытка перенести популярный аниме-сериал «Аватар: Легенда об Аанге» на экраны. Теперь в сериальном формате. В 2010 году американский режиссер М. Найт Шьямалан уже переносил это произведение на большие экраны, однако фильм с треском провалился в прокате, собрав собрал огромное количество отрицательных отзывов как от критиков, так и от поклонников франшизы.

На этот раз за проект взялся Netflix, и памятую о недавнем успехе его экранизации аниме «Ван Пис», надеемся, что все получится.

5. Сегун (с 27 февраля на Hulu)

Одна из самых ярких сериальных премьер февраля. Перед нами ремейк одноименного сериала, снятого в 1980 году, который является очередной экранизацией исторического романа Джеймса Клавелла.