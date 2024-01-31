Документальный фильм об ополченцах ЛНР выйдет на экраны в сентябре 2024 года

"В этом году мы поддержали проект про луганских ополченцев, которые с 2014 года воюют за свою страну, за свою родную землю. Режиссер из Краснодара, он наблюдает за ними уже на протяжении 10 лет, Валерий Тимощенко. Он регулярно выезжает на съемки и у него уже очень много материалов, архивов. <...> Фильм выйдет в сентябре 2024 года. На данный момент еще ведутся съемки, к монтажу приступят летом", - сообщил он.