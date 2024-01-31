Apple продлила сериал «Захваченный рейс» на второй сезон

Компания Apple объявила о продлении сериала «Захваченный рейс» c Идрисом Эльбой на второй сезон. Подробности продолжения пока не раскрываются.

Напомним, первый сезон шоу рассказывал историю пассажира Сэма Нельсона. Герой направляется из Дубая в Лондон и попадает на рейс, который внезапно захватили террористы. Вместе с другими пассажирами он должен помешать преступникам и добраться до места назначения в целости и сохранности.