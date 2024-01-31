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Apple продлила сериал «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой на второй сезон

Компания Apple объявила о продлении сериала «Захваченный рейс» c Идрисом Эльбой на второй сезон. Подробности продолжения пока не раскрываются.

Apple продлила сериал «Захваченный рейс» на второй сезон
© Чемпионат.com

Напомним, первый сезон шоу рассказывал историю пассажира Сэма Нельсона. Герой направляется из Дубая в Лондон и попадает на рейс, который внезапно захватили террористы. Вместе с другими пассажирами он должен помешать преступникам и добраться до места назначения в целости и сохранности.

Ко всему прочему, в актёрский состав вошли Арчи Панджаби («Я — начало»), Кристин Адамс («Профиль»), Ив Майлс («Доктор Кто») и другие. Режиссёрами и сценаристами выступили британцы Джим Филд Смит и Мо Али.

«Захваченный рейс» стартовал 28 июня прошлого года в стриминговом сервисе Apple TV+.

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