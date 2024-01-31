BadComedian не поверил в успех экранизации «Авиатора»

«Я не читаю, не знаю оригинал. В современной литературе не очень разбираюсь, но я такого автора не знаю. То есть, обычный человек, скорее всего, тоже не слышал. Я не думаю, что люди сразу пойдут смотреть по произведению экранизацию. Сегодня берут часто старых авторов, заезженных, которые еще со школы всем известны. Естественно, это привлечет больше внимания, чем современные авторы. Есть и исключения, конечно, например, Сергей Лукьяненко. Если на постере написано, что фильм по Лукьяненко, это другое… «Ночной дозор» всем известен. Пелевин тоже собирал. Есть авторы, которые соберут», - добавил собеседник НСН.