Мультсериал «Гриффины» продлится ещё долгое время — недавно шоу исполнилось 25 лет

Он всё ещё существует и процветает. У шоу по-прежнему огромная аудитория, и он является прекрасным примером наличия потребности у зрителя в чём-то. Так что мы не останавливаемся на достигнутом. Нет никаких признаков того, что сериал закончится в ближайшее время.