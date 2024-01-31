Фильм «Летучий корабль», 2024 год: дата выхода, детали сюжета, актерский состав
Весной 2024 года в российский прокат выйдет фильм «Летучий корабль» — киноадаптация легендарного рисованного мультфильма Гарри Бардина. Создатели картины обещают не просто перенести мультипликационных героев на киноэкран: новая версия «Летучего корабля» обзаведется новыми персонажами и оригинальными сюжетными поворотами. «Лента.ру» рассказывает, когда «Летучий корабль» выйдет на большие экраны, какие актеры сыграют в экранизации и прозвучат ли в новой версии сказки любимые песни.
Главное о фильме
Дата выхода: 7 марта 2024 года
Режиссер: Илья Учитель
Студия: «Рок»
Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, приключения
В главных ролях: Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник и другие
О чем был мультфильм «Летучий корабль»
Будущий полнометражный фильм снят по мотивам одноименного советского мультика, созданного студией «Союзмультфильм» в 1979 году. В основу музыкальной ленты лег сюжет русской народной сказки. Песни, звучащие в картине, стали настоящими народными хитами — их написали композитор Максим Дунаевский и поэт-песенник Юрий Энтин.
Какие песни звучат в мультфильме «Летучий корабль»?
- Песня Забавы («А я не хочу, не хочу по расчету, / А я по любви, по любви хочу»);
- Песня Вани-трубочиста («Человек я простой»);
- Песня о мечте («Ах, если бы сбылась моя мечта, / Какая жизнь настала бы тогда»);
- Песня Водяного («Я Водяной, я Водяной! / Никто не водится со мной»);
- Частушки Бабок-Ежек («Растяни меха, гармошка, / Эх, играй-наяривай»).
В озвучке «Летучего корабля» принимали участие звезды советского кино: голосом Михаила Боярского говорит и поет главный герой сказки, трубочист Ваня, а Водяного озвучивает Анатолий Папанов (его голосом говорит, например, Волк в «Ну, погоди!»).
Интересно, что хронометраж оригинального мультфильма составляет всего 18 минут. Чтобы превратить его в полнометражную ленту, создатели нового «Летучего корабля» решили расширить фантастический мир произведения.
Мы написали полнометражную игровую историю, которая существенно расширяет мир сказки, создавая пространство для развития характеров персонажей. Знакомые герои откроются с новых сторон, буквально оживут на глазах зрителей.
Дата премьеры
О том, что киностудия Алексея Учителя планирует создать киноадаптацию советского мультфильма, стало Оксана Карас («Хороший мальчик, «Доктор Лиза»), а музыкальным продюсером фильма мог стать Константин Меладзе.
Кресло режиссера в итоге Эдуарде Стрельцове с Александром Петровым в главной роли. Композитором стал коллега Учителя по «Стрельцову», Савва Розанов, а на пост художника-постановщика был выбран Сергей Февралев («Белый тигр», «Анна Каренина. История Вронского»).
Съемки проекта проходили в павильонах студии «Мосфильм» в конце 2021 года, специально для картины там были созданы уникальные декорации. «Мы придумали свой мир — это не русская народная сказка в чистом виде, это шире», — рассказал художник-постановщик «Летучего корабля» Сергей Февралев.
По сути, наша картина — это фантазия на тему знаменитого мультфильма.
Фильм «Летучий корабль» выйдет в российский прокат 7 марта 2024 года.
Сюжет
По сюжету Царь (Леонид Ярмольник) решает выдать свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за единственного наследника боярина Полкана (Федор Добронравов) — жадного до трона Поля (Андрей Бурковский). Однако царевна не хочет вступать в брак без чувств, а случайное знакомство с простым матросом Иваном (Александр Метелкин) быстро перерастает в настоящую любовь.
Влюбленный юноша решает построить волшебный Летучий корабль — на нем он и Забава улетят куда глаза глядят. Помогать в строительстве Ивану будут обитатели волшебного леса — зрители увидят и Водяного (Сергей Гармаш), и Бабок-Ежек. Однако коварный Поль не так прост: он прибегнет к темной магии, чтобы помешать Ивану и Забаве быть вместе.
Как и в оригинальном советском мультфильме, в мюзикле зрители услышат песни, написанные Максимом Дунаевским — но в новой обработке.
Илья Учитель рассказал, что картина не будет копировать оригинал в плане сюжета. «Фильм рассказывает любимую зрителями историю современным киноязыком. Мы видим своей задачей не повторить, а удивить: в фильме мы значительно развили событийный ряд, обогатив его новыми драматургическими поворотами — неожиданными и интригующими, и, конечно, добавили юмора, переосмыслили всеми любимую музыку», — объяснил он.
Актерский состав
Художник-постановщик картины Сергей Февралев поделился, что в «Летучем корабле» зрители увидят как любимых героев из оригинального мультфильма, так и новых.
«Персонажи те же самые — Забава, Иван, Царь, Полкан, Водяной, Бабки-Ежки. Появятся и другие герои, пока не буду раскрывать интригу», — поделился он.
Роль Забавы изначально должна была Анастасия Мытражик («Человек из Подольска»), с ней даже было снято несколько сцен. Однако позже на роль выбрали актрису театра и кино Ксению Трейстер («Пищеблок»).
Актерский состав фильма «Летучий корабль»
- Александр Метелкин («Перевал Дятлова») — Иван. Главный герой фильма, простой и обаятельный матрос. Влюбляется в царскую дочь Забаву и решает увезти ее на Летучем корабле.
- Ксения Трейстер («Пищеблок») — Забава. Своенравная царская дочь, которая должна выйти замуж по расчету, но влюбляется в Ивана и решает сбежать с ним.
- Андрей Бурковский («Звоните ДиКаприо!») — Поль. Сын боярина Полкана, жених Забавы. Коварный и корыстный, стремится жениться на царской дочери и заполучить трон.
- Федор Добронравов («Сваты») — Полкан. Боярин, отец Поля.
- Леонид Ярмольник («Одиссея капитана Блада») — Царь. Отец Забавы. «Поскольку этот царь — какой надо царь, его играть было интересно и, честно сказать, не очень сложно. Все с юмором, все с ассоциациями вполне понятными», — рассказал актер о своем персонаже.
- Сергей Гармаш («Чебурашка») — Водяной.
Один из ключевых персонажей в фильме Полина Гагарина.
«Это новая, специально написанная героиня "Летучего корабля", которая проходит через достаточно драматические события и переживания. Глядя на нее и происходящее вокруг, дети смогут понять для себя, что такое настоящие обман и предательство», — рассказала она о своей героине.
В фильме появятся и другие именитые актеры — в касте картины заявлены Анна Уколова («Географ глобус пропил»), Екатерина Агеева («Жги!») и Ксения Раппопорт («Лед»).