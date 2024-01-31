Фильм «Летучий корабль», 2024 год: дата выхода, детали сюжета, актерский состав

Весной 2024 года в российский прокат выйдет фильм «Летучий корабль» — киноадаптация легендарного рисованного мультфильма Гарри Бардина. Создатели картины обещают не просто перенести мультипликационных героев на киноэкран: новая версия «Летучего корабля» обзаведется новыми персонажами и оригинальными сюжетными поворотами. «Лента.ру» рассказывает, когда «Летучий корабль» выйдет на большие экраны, какие актеры сыграют в экранизации и прозвучат ли в новой версии сказки любимые песни.

Главное о фильме

Дата выхода: 7 марта 2024 года

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, приключения

О чем был мультфильм «Летучий корабль»

Будущий полнометражный фильм снят по мотивам одноименного советского мультика, созданного студией «Союзмультфильм» в 1979 году. В основу музыкальной ленты лег сюжет русской народной сказки. Песни, звучащие в картине, стали настоящими народными хитами — их написали композитор Максим Дунаевский и поэт-песенник Юрий Энтин.

Какие песни звучат в мультфильме «Летучий корабль»?

Песня Забавы («А я не хочу, не хочу по расчету, / А я по любви, по любви хочу»);

Песня Вани-трубочиста («Человек я простой»);

Песня о мечте («Ах, если бы сбылась моя мечта, / Какая жизнь настала бы тогда»);

Песня Водяного («Я Водяной, я Водяной! / Никто не водится со мной»);

Частушки Бабок-Ежек («Растяни меха, гармошка, / Эх, играй-наяривай»).

В озвучке «Летучего корабля» принимали участие звезды советского кино: голосом Михаила Боярского говорит и поет главный герой сказки, трубочист Ваня, а Водяного озвучивает Анатолий Папанов (его голосом говорит, например, Волк в «Ну, погоди!»).

Интересно, что хронометраж оригинального мультфильма составляет всего 18 минут. Чтобы превратить его в полнометражную ленту, создатели нового «Летучего корабля» решили расширить фантастический мир произведения.

Мы написали полнометражную игровую историю, которая существенно расширяет мир сказки, создавая пространство для развития характеров персонажей. Знакомые герои откроются с новых сторон, буквально оживут на глазах зрителей.

Дата премьеры

О том, что киностудия Алексея Учителя планирует создать киноадаптацию советского мультфильма, стало Оксана Карас («Хороший мальчик, «Доктор Лиза»), а музыкальным продюсером фильма мог стать Константин Меладзе.

Кресло режиссера в итоге Эдуарде Стрельцове с Александром Петровым в главной роли. Композитором стал коллега Учителя по «Стрельцову», Савва Розанов, а на пост художника-постановщика был выбран Сергей Февралев («Белый тигр», «Анна Каренина. История Вронского»).

Съемки проекта проходили в павильонах студии «Мосфильм» в конце 2021 года, специально для картины там были созданы уникальные декорации. «Мы придумали свой мир — это не русская народная сказка в чистом виде, это шире», — рассказал художник-постановщик «Летучего корабля» Сергей Февралев.

По сути, наша картина — это фантазия на тему знаменитого мультфильма.

Первый трейлер ленты режиссера Ильи Учителя вышел в сентябре 2023 года, второй — 21 декабря.

Фильм «Летучий корабль» выйдет в российский прокат 7 марта 2024 года.

Сюжет

По сюжету Царь (Леонид Ярмольник) решает выдать свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за единственного наследника боярина Полкана (Федор Добронравов) — жадного до трона Поля (Андрей Бурковский). Однако царевна не хочет вступать в брак без чувств, а случайное знакомство с простым матросом Иваном (Александр Метелкин) быстро перерастает в настоящую любовь.

Влюбленный юноша решает построить волшебный Летучий корабль — на нем он и Забава улетят куда глаза глядят. Помогать в строительстве Ивану будут обитатели волшебного леса — зрители увидят и Водяного (Сергей Гармаш), и Бабок-Ежек. Однако коварный Поль не так прост: он прибегнет к темной магии, чтобы помешать Ивану и Забаве быть вместе.

Как и в оригинальном советском мультфильме, в мюзикле зрители услышат песни, написанные Максимом Дунаевским — но в новой обработке.

Илья Учитель рассказал, что картина не будет копировать оригинал в плане сюжета. «Фильм рассказывает любимую зрителями историю современным киноязыком. Мы видим своей задачей не повторить, а удивить: в фильме мы значительно развили событийный ряд, обогатив его новыми драматургическими поворотами — неожиданными и интригующими, и, конечно, добавили юмора, переосмыслили всеми любимую музыку», — объяснил он.

Актерский состав

Художник-постановщик картины Сергей Февралев поделился, что в «Летучем корабле» зрители увидят как любимых героев из оригинального мультфильма, так и новых.

«Персонажи те же самые — Забава, Иван, Царь, Полкан, Водяной, Бабки-Ежки. Появятся и другие герои, пока не буду раскрывать интригу», — поделился он.

Роль Забавы изначально должна была Анастасия Мытражик («Человек из Подольска»), с ней даже было снято несколько сцен. Однако позже на роль выбрали актрису театра и кино Ксению Трейстер («Пищеблок»).

Актерский состав фильма «Летучий корабль»

Александр Метелкин («Перевал Дятлова») — Иван. Главный герой фильма, простой и обаятельный матрос. Влюбляется в царскую дочь Забаву и решает увезти ее на Летучем корабле.

Ксения Трейстер («Пищеблок») — Забава. Своенравная царская дочь, которая должна выйти замуж по расчету, но влюбляется в Ивана и решает сбежать с ним.

Андрей Бурковский («Звоните ДиКаприо!») — Поль. Сын боярина Полкана, жених Забавы. Коварный и корыстный, стремится жениться на царской дочери и заполучить трон.

Федор Добронравов («Сваты») — Полкан. Боярин, отец Поля.

Леонид Ярмольник ( «Одиссея капитана Блада»

Сергей Гармаш ( «Чебурашка»

Один из ключевых персонажей в фильме Полина Гагарина.