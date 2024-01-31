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Фильм «Летучий корабль», 2024 год: дата выхода, детали сюжета, актерский состав

Весной 2024 года в российский прокат выйдет фильм «Летучий корабль» — киноадаптация легендарного рисованного мультфильма Гарри Бардина. Создатели картины обещают не просто перенести мультипликационных героев на киноэкран: новая версия «Летучего корабля» обзаведется новыми персонажами и оригинальными сюжетными поворотами. «Лента.ру» рассказывает, когда «Летучий корабль» выйдет на большие экраны, какие актеры сыграют в экранизации и прозвучат ли в новой версии сказки любимые песни.

Фильм «Летучий корабль», 2024 год: дата выхода, детали сюжета, актерский состав
© Lenta.ru

Главное о фильме

Дата выхода: 7 марта 2024 года

Режиссер: Илья Учитель

Студия: «Рок»

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия, приключения

В главных ролях: Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник и другие

О чем был мультфильм «Летучий корабль»

Будущий полнометражный фильм снят по мотивам одноименного советского мультика, созданного студией «Союзмультфильм» в 1979 году. В основу музыкальной ленты лег сюжет русской народной сказки. Песни, звучащие в картине, стали настоящими народными хитами — их написали композитор Максим Дунаевский и поэт-песенник Юрий Энтин.

Какие песни звучат в мультфильме «Летучий корабль»?

  • Песня Забавы («А я не хочу, не хочу по расчету, / А я по любви, по любви хочу»);
  • Песня Вани-трубочиста («Человек я простой»);
  • Песня о мечте («Ах, если бы сбылась моя мечта, / Какая жизнь настала бы тогда»);
  • Песня Водяного («Я Водяной, я Водяной! / Никто не водится со мной»);
  • Частушки Бабок-Ежек («Растяни меха, гармошка, / Эх, играй-наяривай»).

В озвучке «Летучего корабля» принимали участие звезды советского кино: голосом Михаила Боярского говорит и поет главный герой сказки, трубочист Ваня, а Водяного озвучивает Анатолий Папанов (его голосом говорит, например, Волк в «Ну, погоди!»).

Интересно, что хронометраж оригинального мультфильма составляет всего 18 минут. Чтобы превратить его в полнометражную ленту, создатели нового «Летучего корабля» решили расширить фантастический мир произведения.

Мы написали полнометражную игровую историю, которая существенно расширяет мир сказки, создавая пространство для развития характеров персонажей. Знакомые герои откроются с новых сторон, буквально оживут на глазах зрителей.

Дата премьеры

О том, что киностудия Алексея Учителя планирует создать киноадаптацию советского мультфильма, стало Оксана Карас («Хороший мальчик, «Доктор Лиза»), а музыкальным продюсером фильма мог стать Константин Меладзе.

Кресло режиссера в итоге Эдуарде Стрельцове с Александром Петровым в главной роли. Композитором стал коллега Учителя по «Стрельцову», Савва Розанов, а на пост художника-постановщика был выбран Сергей Февралев («Белый тигр», «Анна Каренина. История Вронского»).

Съемки проекта проходили в павильонах студии «Мосфильм» в конце 2021 года, специально для картины там были созданы уникальные декорации. «Мы придумали свой мир — это не русская народная сказка в чистом виде, это шире», — рассказал художник-постановщик «Летучего корабля» Сергей Февралев.

По сути, наша картина — это фантазия на тему знаменитого мультфильма.

Первый трейлер ленты режиссера Ильи Учителя вышел в сентябре 2023 года, второй — 21 декабря.

Фильм «Летучий корабль» выйдет в российский прокат 7 марта 2024 года.

Сюжет

По сюжету Царь (Леонид Ярмольник) решает выдать свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за единственного наследника боярина Полкана (Федор Добронравов) — жадного до трона Поля (Андрей Бурковский). Однако царевна не хочет вступать в брак без чувств, а случайное знакомство с простым матросом Иваном (Александр Метелкин) быстро перерастает в настоящую любовь.

Влюбленный юноша решает построить волшебный Летучий корабль — на нем он и Забава улетят куда глаза глядят. Помогать в строительстве Ивану будут обитатели волшебного леса — зрители увидят и Водяного (Сергей Гармаш), и Бабок-Ежек. Однако коварный Поль не так прост: он прибегнет к темной магии, чтобы помешать Ивану и Забаве быть вместе.

Как и в оригинальном советском мультфильме, в мюзикле зрители услышат песни, написанные Максимом Дунаевским — но в новой обработке.

Илья Учитель рассказал, что картина не будет копировать оригинал в плане сюжета. «Фильм рассказывает любимую зрителями историю современным киноязыком. Мы видим своей задачей не повторить, а удивить: в фильме мы значительно развили событийный ряд, обогатив его новыми драматургическими поворотами — неожиданными и интригующими, и, конечно, добавили юмора, переосмыслили всеми любимую музыку», — объяснил он.

Актерский состав

Художник-постановщик картины Сергей Февралев поделился, что в «Летучем корабле» зрители увидят как любимых героев из оригинального мультфильма, так и новых.

«Персонажи те же самые — Забава, Иван, Царь, Полкан, Водяной, Бабки-Ежки. Появятся и другие герои, пока не буду раскрывать интригу», — поделился он.

Роль Забавы изначально должна была Анастасия Мытражик («Человек из Подольска»), с ней даже было снято несколько сцен. Однако позже на роль выбрали актрису театра и кино Ксению Трейстер («Пищеблок»).

Актерский состав фильма «Летучий корабль»

  • Александр Метелкин («Перевал Дятлова») — Иван. Главный герой фильма, простой и обаятельный матрос. Влюбляется в царскую дочь Забаву и решает увезти ее на Летучем корабле.
  • Ксения Трейстер («Пищеблок») — Забава. Своенравная царская дочь, которая должна выйти замуж по расчету, но влюбляется в Ивана и решает сбежать с ним.
  • Андрей Бурковский («Звоните ДиКаприо!») — Поль. Сын боярина Полкана, жених Забавы. Коварный и корыстный, стремится жениться на царской дочери и заполучить трон.
  • Федор Добронравов («Сваты») — Полкан. Боярин, отец Поля.
  • Леонид Ярмольник («Одиссея капитана Блада») — Царь. Отец Забавы. «Поскольку этот царь — какой надо царь, его играть было интересно и, честно сказать, не очень сложно. Все с юмором, все с ассоциациями вполне понятными», — рассказал актер о своем персонаже.
  • Сергей Гармаш («Чебурашка») — Водяной.

Один из ключевых персонажей в фильме Полина Гагарина.

«Это новая, специально написанная героиня "Летучего корабля", которая проходит через достаточно драматические события и переживания. Глядя на нее и происходящее вокруг, дети смогут понять для себя, что такое настоящие обман и предательство», — рассказала она о своей героине.

В фильме появятся и другие именитые актеры — в касте картины заявлены Анна Уколова («Географ глобус пропил»), Екатерина Агеева («Жги!») и Ксения Раппопорт («Лед»).

Фильмы и сериалы
Одиссея капитана Блада
Летучий корабль
Ну, погоди!
Чебурашка
Географ глобус пропил
Рок
Жги!
Лёд
Сергей Февралев
Александр Метелкин
Анна Каренина
Анастасия Мытражик
Екатерина Агеева
Оксана Карас
Юрий Энтин
Ксения Раппопорт
Гарри Бардин
Леонид Ярмольник
Анатолий Папанов
Анна Уколова
Константин Меладзе
Эдуард Стрельцов
Александр Петров
Андрей Бурковский
Максим Дунаевский
Илья Учитель
Михаил Боярский
Федор Добронравов
Полина Гагарина
Сергей Гармаш
Алексей Учитель